اندلاع حريق في مستشفى الطفل غربي بغداد

2019/08/03 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، السبت، باندلاع حريق في الطابق الثالث بمستشفى الطفل غربي العاصمة.

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