غارات تركية تستهدف منطقة في كردستان

2019/08/03 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الدفاع التركية، السبت، بتحييد سلاح الجو 6 عناصر في غارات على مواقع منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

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