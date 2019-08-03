2019/08/03 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستهل منتخب الأشبال للملاكمة، اليوم السبت، مشواره في بطولة آسيا والتي تنطلق منافساتها بالكويت وبمشاركة سبعة لاعبين.وقال أمين سر اتحاد الملاكمة علي عبد الزهرة في تصريح له, إن بطولة آسيا للأشبال بالملاكمة، ستنطلق اليوم في الكويت، بمشاركة سبعة ملاكمين عراقيين .وأوضح عبد الزهرة،أن الملاكم حسين علي ثامر، سيخوض اليوم أولى نزالاته مع منافسه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يستهل مشاركته في بطولة آسيا لأشبال الملاكمة بالكويت النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستهل مشاركته في بطولة آسيا لأشبال الملاكمة بالكويت) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستهل مشاركته في بطولة آسيا لأشبال الملاكمة بالكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).