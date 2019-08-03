2019/08/03 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن عددا من الجنود قتلوا في انفجار وقع في مطار الشعيرات وسط سوريا بسبب خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى بانفجار في مطار الشعيرات السوري وكالة خطوة برس.

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