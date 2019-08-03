النزاهة تضبط معاملات قروض زراعية وهمية في ديالى

2019/08/03 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، ضبط معاملات قروض زراعية وهمية مصروفة في أحد فروع المصرف الزراعي التعاوني في محافظة ديالى، ماتسبب بهدر مليار ونصف المليار دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ديالى، التي انتقلت إلى المصرف الزراعي التعاوني الإدارة العامة، قامت بضبط أربع معاملات قروض زراعية وهمية صرفت في المصرف الزراعي التعاوني فرع هبهب”.

وأشار الى “ضبط محاضر كشف وعقود إيجار وقيود صرف وسندات تعهد وكفالات”، مبينا ان “مبلغ الهدر بالمال العام بلغ (1,433,333,333) مليار دينار صرفَ لمشاريع وهمية تمثلت في إنشاء دواجن بيض المائدة وبيوت بلاستيكية، إضافة إلى زراعة محصول البطاطا”.

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