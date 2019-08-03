الاعلان عن بدء التقديم الالكتروني للحصول على قروض الإسكان في بغداد

2019/08/03 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، السبت، بدء التقديم الالكتروني للحصول على قروض الإسكان في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه "تم بدء العمل بالتقديم الالكتروني للحصول على قروض صندوق الاسكان في بغداد اعتباراً من1 / 8 / 2019".وأضافت الوزارة في بيانها، أن "بدء العمل بالتقديم الالكتروني للحصول على قروض صندوق الإسكان في المحافظات سيكون اعتباراً من 1/9/2019".يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد نسماته قياساً بعدد المجمعات والوحدات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

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