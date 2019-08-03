2019/08/03 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية

افاد مصدر أمني، بان قوات جهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق مع قوات آسايش السليمانية القت القبض على مجموعة ارهابيين والمشتبه بهم في المحافظة.

وقال المصدر في

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