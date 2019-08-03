مستذكرا فاجعة سنجار.. محافظ نينوى: جرائم داعش لم تستثني أي مكون من مكونات الشعب العراقي

2019/08/03 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

اصدر محافظ نينوى، اليوم السبت بيان حول الذكرى الخامسة لفاجعة سنجار الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي، حيث جاء في نص البيان:

بقلوب يخيم

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