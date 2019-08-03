كويكب يمرّ بالأرض الأسبوع المقبل

2019/08/03 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..يتوقع مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا، أن يعبر الأرض بأمان كوكيب عملاق أكبر من مبنى إمباير ستايت الشهير في مدينة نيويورك الأسبوع المقبل.ويبلغ قطر هذه الصخرة الفضائية الضخمة (المعروفة باسم 2006 كيو كيو23)، نحو 561 مترا.خطر محتمل وسيصل الكويكب الذي رصد لأول مرة عام 2006 […]

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