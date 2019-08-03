لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيينتصدر بيانا حول الذكرى السنوية الخامسة لفاجعة المكون الايزيدي

2019/08/03 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا حول الذكرى السنوية الخامسة لفاجعة المكون الايزيدي

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