2019/08/03 | 14:58

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"بدرF" يدك معسكرا مستحدثا للجيش السعودي في نجران

اطلقت القوة الصاروخية اليمنية صاروخا باليستيا من نوع "بدرF" على

معسكر مستحدث للجيش السعودي قبالة نجران. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد سريع ان الصاروخ

أصاب هدفه بدقة عالية وسقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى.كما أكد متحدث القوات المسلحة أن ضرب المعسكر المستحدث للجيش السعودي

والمرتزقة يعتبر عملية استباقية كون قوى العدوان كانت تجهز للزحف

والتصعيد باتجاه مواقع قواتنا في الحدود.وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قد استهدفت تجمعات

لمرتزقة الجيش السعودي بصاروخين نوع زلزال1 في معسكر طيبة الاسم

والصوح ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من المرتزقة.ودمرت القوة الصاروخية، الأحد الماضي، بصاروخ باليستي قصير المدى لم

يكشف عنه حتى الآن مركز العمليات لقيادة تحالف العدوان جنوبي سقام في

نجران، وأوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى بينهم قادة.وهذه صورة إرشيفية لمعسكر مستحدث لقوى العدوان السعودي الأمريكي

ومرتزقتهم في جبهة نجران استهدفته القوة الصاروخية بصاروخ باليستي من

طراز بدر إف شهر يوليو الفائت.

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