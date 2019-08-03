2019/08/03 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرق الاطفاء تكافح حريقا اندلع بأحد طوابق مستشفى الطفل في بغداد

قالت مديرية الدفاع المدني، السبت، إن فرقها ما زالت تكافح حريقا

اندلع في مستشفى الطفل المركزي بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ، أن "منتسبي الدفاع المدني في جانب الكرخ

من العاصمة بغداد، تشتبك أياديهم مع ألسنة النيران التي اندلعت

في الطابق الثالث داخل مستشفى الطفل المركزي في منطقة

الاسكان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرق الاطفاء تكافح حريقا اندلع بأحد طوابق مستشفى الطفل في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرق الاطفاء تكافح حريقا اندلع بأحد طوابق مستشفى الطفل في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).