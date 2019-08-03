احياء الذكرى الخامسة للابادة الايزيدية المستمرة في لبنان

2019/08/03 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بيروت بمشاركة تضامنية من شباب و شابات من تونس و مصر و اليمن و الاردن و الكويت و لبنان و العراق، قامت مؤسسة اديان باحياء الذكرى الخامسة للابادة الجماعية ضد الايزيديين في سنجار.تضمنت الفعالية كلمة افتتاحية للاب البروفيسور د.فادي ضو، رئيس مؤسسة اديان اللبنانية و من ثم كلمة عن الابادة …

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