2019/08/03 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا:ارتقاء عدد من الشهداء جراء انفجار في مطار الشعيرات بسبب خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية النعيم نيوز.

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