2019/08/03 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، لتكثيف جهود جميع الجهات المعنية للاسراع في إعادة إعمار سنجار، فيما طالب بإقامة نصب تذكاري في قلب سنجار للشهيد الطيار ماجد التميمي الذي أُستشهد خلال حادث تحطم مروحيته أثناء عملية تحرير وإيصال المعونات للمنكوبين في الجبل .وقال الكعبي في بيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يدعو لاعادة اعمار سنجار ويؤكد: ضحايا داعشلا زالوا بحاجة للدعم وكالة خطوة برس.

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