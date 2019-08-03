مجموعة اربيل في بطولة غرب آسيا تعقد مؤتمرها التنسيقي

2019/08/03 | 15:03

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بغداد اليوم-بغداد

عُقِدَ اليوم السبت، المؤتمر الفني والتنسيقي لبطولة غرب اسيا، في فندق الشيراتون باربيل ، وبحضور ...





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