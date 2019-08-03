2019/08/03 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أفاد مصدر أمني، السبت، بأن مسلحين مجهولين سرقوا ١٨ مليون دينار وسط تكريت.وقال المصدر لـ/ المعلومة/ إن “مسلحين أثنين اقتحما مكتب للصيرفة في شارع ٤٠ وسط تكريت”، مشيرا الى أن “المسلحين أقدما على سرقة ١٨ مليون دينار ولاذا بالفرار إلى جهة أخرى”.وأشار أن “الشرطة المحلية شنت حملة تفتيش واسعة بحثا عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يسرقون ١٨ مليون دينار من مكتب صيرفة وسط تكريت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يسرقون ١٨ مليون دينار من مكتب صيرفة وسط تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).