اندلاع حريق كبير في الطابق الثالث بمستشفى الطفل غربي بغداد

2019/08/03 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمديرية حصل عليه موقع "الغدير"، ان" حريقا اندلع، في الطابق الثالث لمستشفى الطفل في منطقة الاسكان غربي العاصمة بغداد".وأضاف بيان المديرية، أن" ان فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وشرعت في اخماده"، مشيرا الى "حدوث خسائر مادية فقط حتى الآن".انتهى..م.م

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