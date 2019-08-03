وزير الدفاع: جادون في محاربة الفساد وغايتنا مراعاة الجندي والاهتمام به

2019/08/03 | 15:08

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(المستقلة)/علي النصر الله /..



قال وزير الدفاع نجاح الشمري إن الوزارة جادة في محاربة الفساد ، وغايتنا مراعاة الجندي والاهتمام به .

وأضاف الشمري في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي،اليوم السبت، حضرته ( المستقلة ) إن ” مهمتنا إعادة الجيش العراقي إلى مهماته، وجادون في محاربة الفساد ولن نتهاون بالقضاء عليه”،مشيرا إلى إن “غايتنا مراعاة الجندي والاهتمام به”.

واشار الى انه قام بزيارة “القطعات العسكرية والحشد في المدينة “.

وتابع ، ناقشنا “مع حكومة كربلاء موضوع الإسكان للجيش وتوزيع قطع أراض للشهداء ، كذلك مناقشة موضوع ذهاب وعودة الحجاج من الديار المقدسة “.

من جانب أخر أكد الشمري إن ” التحقيق مع قائد عمليات الأنبار السابق اللواء الركن محمود الفلاحي بخصوص التهم المنسوبة اليه ، انتهى بعد تشكيل لجنة ، وانتهى الامر ، ولا يوجد لدينا قائد خائن في الجيش”.

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