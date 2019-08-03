الخارجية العراقية

2019/08/03 | 15:08

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بغداد:سومر نيوز

يعقد وزراء خارجية العراق ومصر والأردن اجتماعا ثلاثيا يوم الأحد 4 أغسطس/آب، بالعاصمة بغداد، في إطار تعزي...

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