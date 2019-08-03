2019/08/03 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت مديرية الدفاع المدني، السبت، تفاصيل الحريق الذي نشب في مستشفى الطفل المركزي في الاسكان.

وذكر مدير العلاقات والاعلام جودت عبد الرحمن لـ{الفرات} ان "الحادث كان في الطابق الثالث في الغرفة الخاصة بخزن اللقاحات حيث شارك في اخماد الحريق اكثر من 5 فرق للاطفاء وعجلات انقاذ وتمت السيطرة بوقت قياسي".وبين ان "لم تسجل أي خسارة بشرية، وباشر خبير الادلة الجنائية بالكشف عن مسببات الحريق".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تكشف {الفرات} تفاصيل حريق مستشفى الطفل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تكشف {الفرات} تفاصيل حريق مستشفى الطفل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).