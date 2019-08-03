أبو رغيف: المعارضة هي الأقدر على ترسيم ملامحها وليس كما يقترح الآخرون

2019/08/03 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني والمتحدث الرسمي باسم التيار، نوفل أبو رغيف، ان المعارضة هي الأقدر على ترسيم ملامحها وصياغة خطابها وبلورة أدبياتها ، وليس كما يقترح الآخرون.

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