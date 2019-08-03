التعليم العالي بإقليم كردستان تثمن قرار بغداد المتعلق بالاعتراف بجامعات الإقليم

2019/08/03 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت وزارة التعليم العالي في حكومة اقليم كردستان، بقرار نظيرتها في الحكومة الاتحادية، والمتعلق بتشكيل ثلاث لجان لمتابعة عمل عدد من جامعات الإقليم والاعتراف بها.

واعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم، آرام محمد قادر في تصريح، هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين بغداد وأربيل، وإحياء روح العمل المشترك، والتعاون بين الطرفين لتطوير قطاع التعليم العالي في الاقليم والعراق بشكل عام، مثمنا جهود جميع الاطراف التي عملت على إصدار قرار تشكيل اللجان.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد قررت في وقت سابق، تشكيل ثلاث لجان لمتابعة عمل تسع جامعات في إقليم كردستان، والاعتراف بها، وإنهاء العقبات التي كانت تواجه خريجي تلك الجامعات عند تصديق شهاداتهم في بغداد.

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