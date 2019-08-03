2019/08/03 | 15:15

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الامن

السبت 3 أغسطس 2019 | 02:44 مساءً | عدد القراءات : 24

الدفاع المدني يكافح حريقا بمستشفى الطفل المركزي في بغداد

بغداد/...قالت مديرية الدفاع المدني، السبت، إن فرقها ما زالت تكافح حريقا اندلع في مستشفى الطفل المركزي بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن "منتسبي الدفاع المدني في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، تشتبك أياديهم مع ألسنة النيران التي اندلعت في الطابق الثالث داخل مستشفى الطفل المركزي في منطقة الاسكان".

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