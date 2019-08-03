القاء القبض على متهم بحوزته مادة الكرستال المخدرة في البصرة

2019/08/03 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، السبت، عن القاء القبض على متهم بحوزته مادة الكريستال المخدرة في محافظة البصرة.

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