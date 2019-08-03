صندوق النقد يتوقع تراجع النمو في زامبيا إلى 2% العام الجاري

2019/08/03 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع صندوق النقد الدولي في بيان هبوط معدل النمو الاقتصادي في زامبيا إلى اثنين بالمئة مقارنة بنسبة 3.7 بالمئة العام الماضي مما يعكس تراجعا في انشطة التعدين.

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