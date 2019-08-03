2019/08/03 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة … يعقد وزراء خارجية العراق ومصر والأردن اجتماعا ثلاثيا يوم غد الأحد بالعاصمة بغداد، في إطار تعزيز العلاقات العربية.قال الدكتور أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية إن الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن غدا الأحد ببغداد يتناول أهم الملفات المشتركة.وأضاف في تصريحات صحفية تابعتها وكالة / بدر نيوز/ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية العراقية: اجتماع الاردن يناقش ملفات الطاقة والإعمار) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية العراقية: اجتماع الاردن يناقش ملفات الطاقة والإعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).