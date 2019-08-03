48 دولة تتنافس بمسابقة للصورة الفوتوغرافية عن الزيارة الأربعينية

2019/08/03 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / كربلاء… تنافست في كربلاء المقدسة، السبت، 48 دولة عربية وأجنبية ضمن مسابقة خطوة الدولية الأولى للصورة الفوتوغرافية الخاصة بزائري الاربعينية.وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمسابقة جمال الشهرستاني لـ/المعلومة/ إن “المسابقة اقامها قسم الاعلام في العتبة الحسينية المقدسة وشاركت فيها 48 دولة عربية واجنبية باكثر من 3940 صورة حول الزيارة الاربعينية وما يرافقها من […]

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