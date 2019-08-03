استكمال تفويج جميع الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة

2019/08/03 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة النقل ،اليوم السبت، عن استكمال تفويج الحجاج برا وجوا بنجاح.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “بعد أن أستنفرت الملاكات وسَخرت الإمكانيات وحملت على أجنحة طائرها الاخضر ٢٨٦٩٠ حاج عراقي والذي يعتبر العدد الأكبر مقارنة بالاعوام السابقة عبر جدولة ٩٦ رحلة من قبل الشركة العامة للخطوط […]

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