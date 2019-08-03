اخراج رفاة (171) حالة من بادية السماوة

2019/08/03 | 15:49

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الأخبار المحلية

السبت 3 أغسطس 2019 | 03:26 مساءً | عدد القراءات : 24

بغداد/..



انهت مؤسسة الشهداء، السبت، عمليات الحفر والتنقيب في مقبرة الشيخة في بادية السماوة.

وذكرت المؤسسة في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، ان "فريق دائرة حماية وشؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء انهى عمليات والحفر والتنقيب عن القبر الاول في مقبرة الشيخية في بادية السماوة حيث بلغ العدد النهائي للرفاة التي تم رفعها {171} حالة".

واعربت المؤسسة عن شكرها لرجال دائرة المقابر الجماعية على مهنيتهم وتفانيهم في عملهم نظرا للضروف القاسية التي عملوا بها في صحراء نائية ودرجات حرارة مرتفعة وعدم توفر الدعم الكافي لهم للقيام بالعمل.

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