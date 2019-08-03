التدخين قد يصبح سبباً لإلتهاب البنكرياس

2019/08/03 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتهاب البنكرياس مرض خطير يمكن أن يتطور مسببًا ازدياد خطر الإصابة بالسرطان.والمدخنون هم أكثر عرضة من غيرهم لتطور هذا الالتهاب إلى سرطان البنكرياس.ووفقًا للمعطيات التي حصل عليها علماء جامعة بريغهام يونغ ومستشفى بوسطن النسائي في الولايات المتحدة، فإن التدخين هو عامل منفصل في تطور التهاب البنكرياس.وقد اكتشف الباحثون أن التدخين يمكن أن …

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