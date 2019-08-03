نائب يكشف عن تعيين وزيرين لاشقاءهما وابناء هم في مراكز مهمة في وزاراتهم ويدعو عبد المهدي للتحقيق

2019/08/03 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن تيار الحكمة المعارض فرات التميمي، السبت، عن وثيقة تشير الى تعيين وزير الدفاع نجاح الشمري لشقيقه مديرا لدائرة الاسكان العسكري بالوزارة، اضافة الى معلومات عن تعيين وزير الموارد المائية لابناء شقيقه بالوزارة، داعيا رئيس الوزراء لفتح تحقيق بذلك.

وقال التميمي في تصريح صحفي "لدينا معلومات مؤكدة بالوثائق عن قيام وزير الدفاع بتعيين شقيقه مديرا لدائرة الاسكان العسكري في وزارة الدفاع"، مبينا ان "هنالك معلومات اخرى عن تعيين وزير الموارد المائية ابناء شقيقه في الوزارة ايضا".

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