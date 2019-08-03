التجارة ترد على أنباء تحدثت عن نشر نشاط شخصي لوزيرها بموقعها الرسمي

2019/08/03 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة التجارة، على الأنباء التي تحدثت عن نشر نشاط شخصي لوزيرها محمد هاشم العاني على الموقع الرسمي للوزارة.وذكرت الوزارة، في بيان نقله الناطق الإعلامي الرسمي للوزارة، إن “بعض وسائل الإعلام المحلية تحدثت عن نشر نشاط شخصي للوزير على موقعنا الرسمي”، مضيفا:” هنا نود أن ننفي جملة وتفصيلا هذه الأنباء المفبركة، ونؤكد ان تلك […]

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