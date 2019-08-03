السيد الحوثي يفضح مخططات حملات الترحيل من عدن

2019/08/03 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد علي الحوثي أن حملات الترحيل والسلب والنهب لأبناء المحافظات من عدن وفق معايير مناطقية هي “المشروع الحقيقي للتحالف”،

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