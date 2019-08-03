مستشفى الطفل ينفي نشوب حريق في احد طوابقه

2019/08/03 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

نفى مستشفى الطفل المركزي التعليمي، اليوم السبت، اندلاع حريق في مبناه.

وذكر المستشفى في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، أنه "لا صحة

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