النقل: تعلن أكمال تفويج الحجاج براً وجواً بنجاح منقطع النظير

2019/08/03 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي لوزاة النقل أنه بعد أن أستنفرت الملاكات وسَخرت الإمكانيات وحملت على أجنحة طائرها الاخضر ( ٢٨٦٩٠) حاج عراقي والذي يعتبر العدد الأكبر مقارنة بالاعوام السابقة عبر جدولة (٩٦) رحلة من قبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية حصراً ، ليصلوا الى الديار المقدسة بالمواعيد المحددة ، وستعيدهم بمثلها سالمين غانمين عائدين والامن والامان …

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