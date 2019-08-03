2019/08/03 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي في تغريدة له : سيبقى جرح سنجار وفاجعة اهلنا الايزيديين وذاكرة الوحشية الداعشية تاريخا يمدنا بالطاقة والتكاتف في مواجهة الارهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/03 | 16:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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