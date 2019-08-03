مجلس ذي قار: فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ خلال 24 ساعة المقبلة

2019/08/03 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة ذي قار، السبت، عن فتحه باب الترشيح لمنصب المحافظ خلال 24 ساعة المقبلة، مبينا ان الترشيح سيبقى مفتوحا لـ 15 يوما.وقال عضو المجلس شهيد الغالبي لـ/المعلومة/ إنه “بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على رد الطعن المقدم من قبل المحافظ المقال يحيى الناصري والمصادقة على قرار الإقالة سيكون إمام المجلس […]

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