محافظ كربلاء يمنح اتحاد الكرة سبعة دوانم لانشاء مركز كروي من قبل

2019/08/03 | 16:04

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بغداد اليوم - كربلاء

كشف عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة اليوم السبت،أن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، منح ات...





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