ممثل المرجعية يدعو لـ”تجديد” الفنون كالسينما والمسرح لتوصيل الرسائل المؤثرة للعالم

2019/08/03 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… دعا المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، عبد المهدي الكربلائي، السبت، الفنانين والمصورين إلى ضرورة الالتفات الى أصل الفكرة وكيفية صياغتها بالشكل الذي يؤثر على المجتمع وبالخصوص الاشخاص الذين يتفاعلون ويتأثرون بالمحسوسات ويفهمون الافكار من خلالها.وقال الكربلائي على هامش افتتاح مسابقة خطوة الدولية الاولى لأجمل لقطة فوتوغرافية في زيارة الاربعين إن “العتبة […]

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