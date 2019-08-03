تربية كربلاء: المحافظة بحاجة الى 330 مدرسة و10 مدارس آيلة للسقوط

2019/08/03 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير الابنية المدرسية في تربية محافظة كربلاء المقدسة مؤيد عبد الحسين، اليوم السبت، عن حاجة المحافظة الى 330 مدرسة على الاقل من الدوام الثنائي والثلاثي، مشيرا إلى أن 10 مدارس آيلة للسقوط.وقال عبد الحسين في تصريح، إن "تسعين مدرسة في كربلاء تستغل بثلاثة دوامات والمتبقي منها ثنائي مع وجود ندرة في المدراس التي تستغل بدوام واحد فقط”.

وأضاف، ان "المشكلة الاكبر لمديرية كربلاء تتمثل بمشروع الـ 33 مدرسة التي احيلت مركزيا من وزارة التربية لوزارتي الصناعة والاعمار والاسكان في العام 2011 وتم تهديمها وتركت منذ أكثر من 8 اعوام سوى اكمال 3 مدارس من أصل 7 حصة وزارة الاعمار".

واشار عبد الحسين الى، ان "هناك 10 مدراس آيلة للسقوط ستدرج ضمن خطة عامي 2019 و2020 لإعادة بنائها".



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