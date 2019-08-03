وزير الدفاع الأميركي يعلن تأييده فكرة نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا

2019/08/03 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، تأييده لفكرة نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من الأرض في القارة الآسيوية.

وقال إسبر في تصريح، إن الولايات المتحدة ترغب بنشر صواريخ جديدة في آسيا خلال الأشهر المقبلة، لاحتواء توسع النفوذ الصيني في المنطقة، مؤكدا رغبته بتنفيذ هذه الخطوة في أسرع وقت ممكن.

واوضح إسبر ان على الصين ان لا تتفاجأ من الخطط الاميركية، كون المدة التي ترغب فيها واشنطن بتنفيذ هذه المسألة قصيرة جدا.

جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة رسميا من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع موسكو، بحجة عدم التزام روسيا بالمعاهدة، وهو الاتهام الذي رفضته موسكو بشكل قاطع.

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