2019/08/03 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سامي جواد كاظم… لم يتحدى الصحفي الكبير المرحوم محمد حسنين هيكل نبؤته عن المستقبل اعتباطا، تحدى ويعلم بان قبره سيظل سالما دون نبش، تحدى لما يتمتع به من قراءة اوراق المنطقة، تحدى ال سعود بان تخرج من اليمن منتصرة .دخلت في مستنقع لا تعلم كيف تخرج ، اوقعها ابن سلمان في مازق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مأزق السعودية في اليمن ولله درك هيكل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مأزق السعودية في اليمن ولله درك هيكل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).