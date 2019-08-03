رفع اكثر من 300 كتلة كونكريتية من بغداد الأسبوع الماضي

2019/08/03 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، اليوم السبت، رفع (381) كتلة كونكريتية خلال الاسبوع الماضي.وقال اللواء سعد معن في بيـان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد مستمر برفع الكتل الكونكريتية، وفتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد ومحيطها”.وأضاف، أن “مجموع ما تم رفعه خلال […]

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