نادية مراد تطالب اربيل وبغداد بمحاكمة آلاف الدواعش الدوليين داخليا

2019/08/03 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت الأيزيدية ناديا مراد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام يوم السبت حكومة اقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية في بغداد بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة عناصر داعش الاجانب.

وقالت مراد في كلمة لها بمناسبة الذكرى الخامسة على الابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون في سنجار على يد تنظيم داعش انه قبل خمس سنوات وقف الايزيديون بكل شجاعة في التصدي للتنظيم في سنجار، منوهة الى ان 9 آلاف ايزيدي قد عادوا الى القضاء.

واضافت ان العراق واقليم كوردستان قد القيا القبض على آلاف من عناصر داعش الدوليين وعلى الاقل يتعين على السلطتين محاكمة هؤلاء العناصر لمعرفة مصير الايزيديين الذين لا يزالون مفقودين.

وانتقدت عدم عودة ما تبقى من الايزيديين الى مناطقهم قائلة "خمس سنوات سنوات مرت ولم يعد جميع الايزيديين مناطقهم لأفتقارها للخدمات الاساسية من ماء وكهرباء"، منتقدة اربيل وبغداد لاستمرار الخلافات السياسية بينهما في مناطق الايزيديين.

وتابعت مردا ان "يتحتم على الايزيديين ان يتوحدوا داخليا وخارجيا لإعادة اعمار مناطقهم وادارتها بأنفسهم.

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