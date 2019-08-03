2019/08/03 | 16:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بيها العافية - مع الشيف نزيه باجوق 2019/8/3) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: PWyGMwMOvWI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بيها العافية - مع الشيف نزيه باجوق 2019/8/3) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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