موقف يذرف الدمع.. امرأة من دون معيل توفيت في دولة مجاورة وهكذا وقف العراقيين معها(صور)

2019/08/03 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان:يس عراق شيّع أبناء الجالية العراقية، في الاردن، سيدة عراقية مقيمة في عمان مع ابنتها، توفيت أمس في مركز الحسين للسرطان بعد صراع طويل مع المرض.وتظهر الصور التي حصل عليها “يس عراق”، موقف التلاحم والود بين العراقيين المهاجرين في دول الجوار.

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