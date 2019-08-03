عصام شعبان حسن - عندما يحتفي نتنياهو بثورة يوليو

2019/08/03 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_شعبان_حسن ليس العنوان أعلاه للخداع، أو حتى جذب الانتباه بتورية لا صلة لها بالواقع، وليس نشراً للأكاذيب والإشاعات، تلك التهمة التي أصبحت أداة لتكميم الأفواه وإغلاق ما تبقى من مساحات النقاش في المجال العام.فعلياً احتفلت سفارة مصر في إسرائيل بثورة 23 يوليو، بحضور رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، كما أعلنت وزارة خارجية إسرائيل عن مشاركتها في العيد الوطني لمصر (ثورة يوليو).ربما كان المسمّى الأقرب لل......

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