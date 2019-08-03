اعتقال خمسة منتسبين في شرطة المثنى بتهمة تعاطي وترويج المخدرات

2019/08/03 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {المثنى: الفرات نيوز} اعلنت مديرية شرطة محافظة المثنى ،السبت، القبض على خمسة منتسبين يتعاطون ويروجون المخدرات في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن"الشؤون الداخلية والأمن في المثنى القت القبض على خمسة منتسبين يتعاطون ويروجون المخدرات وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".واضاف البيان، ان "عملية القاء القبض تمت بعد ورود معلومات من تفيد بقيام مجموعة من منتسبي مديرية شرطة محافظة المثنى والبالغ عددهم خمسة يقومون بتعاطي الحبوب المخدرة وترويجها".انتهى

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