الدليمي: مجلس الأنبار لم يخاطب الشرطة بشأن سراويل البرمودا

2019/08/03 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى عضو مجلس الانبار فرحان محمد الدليمي، صدور كتاب رسمي من المجلس الى قيادة شرطة المحافظة، بشأن منع ارتداء السروال المعروف بـ” البرمودا” في الاماكن العامة.

واوضح الدليمي في تصريح، ان الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول صدور الكتاب من المجلس، غير صحيحة، مبينا ان عملية محاربة ظاهرة ارتداء هذا النوع من الملابس، واعتقال المخالفين للآداب العامة، تمت من قبل قيادة شرطة محافظة الانبار، من خلال تفعيلها شرطة الآداب العامة، واعتقال عدد من الشباب في الرمادي، ومناطق مختلفة من المحافظة، لارتدائهم البرمودا في الأسواق والأماكن العامة، إضافة الى أخذ تعهدات منهم بعدم تكرار المخالفة.

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